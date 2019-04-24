Вдова Вороненкова Максакова отрицает версию ГПУ, в прокуратуре удивлены

Новости Украины: Вдова Вороненкова отрицает версию о причастности к убийству ФСБ и ее бывшего гражданского мужа.

Вдова убитого в центре Киева 23 марта 2017 года экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова на заседании Шевченковского райсуда столицы заявила о непричастности к убийству ее бывшего гражданского мужа гражданина РФ Владимира Тюрина, которого следствие подозревает в организации преступления.

"… она утверждает - Тюрин непричастен к убийству ее мужа Вороненкова. При этом вдова экс-депутата Госдумы РФ заявляет в качестве основной версии расстрела ее супруга "квартирный вопрос". Она утверждает, что в смерти Вороненкова был заинтересован его приятель из России Денис Панаитов, в квартире которого в центре Киева после побега в Украину и поселилась семейная чета. Якобы Панаитов пообещал Вороненкову совершить сделку по обмену принадлежащей ему жилплощади в Киеве на апартаменты статусных беглецов из РФ в Москве, но "кинул" их. Причем в таких преступных намерениях Панаитов-де мог действовать по договоренности с другим оппонентом Вороненкова - российским бизнесменом Виталием Качуром (именно на основе его показаний экс-депутата Госдумы и привлекали по делу о мошенничестве в России)", - сообщает интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на аудиозапись из зала суда.

В Шевченковском райсуде Киева продолжается рассмотрение дела по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в соучастии в убийстве Д.Вороненкова.

В заметке отмечается, что на соответствующее заседание М.Максакова "явилась довольно неожиданно для всех сторон процесса, попросив допросить ее ввиду якобы грозящей ей опасности (и явившись в сопровождении охраны)". Суд изменил порядок исследования доказательств, следом за чем привел к присяге вдову экс-депутата Госдумы РФ, где она пояснила свою трактовку мотивов гибели супруга.

Также издание приводит слова адвоката одного из обвиняемых по делу об убийстве Д.Вороенкова Владислава Добоша, который добавил, что М.Максакова не усматривает участие российских спецслужб в совершении данного преступления. "По поводу ФСБ она сказала так - какие-то предпосылки могли быть, но она в этом сомневается", - сказал В.Добош.

По его словам, 23 апреля М.Максакова "дала показания, которыми полностью опровергла версию следствия, записанную в обвинительном акте". "Там четко было указано - Тюрин это все устроил, а она говорит, что он не имеет к этому отношения", - сказал адвокат.

Вместе с тем, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подчеркнула, что версия о причастности спецслужб России и В.Тюрина к убийству Д.Вороненкова базируется на доказательствах, собранных следствием, а не на показах вдовы, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

"Следствие свою версию не выстраивало на показаниях Максаковой, а рассматривало все, и в конце окончательная версия, связанная с Тюриным, основывается исключительно на доказательствах, которые были собраны следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства", - прокомментировала заявления адвоката и вдовы убитого депутата Н.Максимец.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева также добавила, что до последнего времени М.Максакова во время общения со следователями не отказывалась от версии причастности ее бывшего гражданского супруга к убийству Д.Вороненкова.

"Есть видеозапись ее допроса, во время которого она давала другие показания. И мы удивлены ее сегодняшним выступлением в суде", - сказала Н.Максимец.

Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Д.Вороненкова был сообщник – Я.Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Я.Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный – А.Лось – был вместе с Я.Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Я.Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

В сентябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины". Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин РФ Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Д.Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.

Досудебное расследование по делу об убийстве Д.Вороненкова было завершено в мае 2018 года, объявлено о подозрении организатору и 5 соучастникам.

Летом 2018 года обвинительный акт был направлен в Шевченковский райсуд Киева. 7 августа суд по итогам предварительного заседания вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.

18 октября суд начал рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению Я.Тарасенко и А.Лося в соучастии в убийстве Д.Вороненкова.