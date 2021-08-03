Спецслужба Украины придется открывать еще один фронт: чем может обернуться загадочная смерть Шишова

Во вторник, 3 августа, пресс-служба столичного главка Национальной полиции сообщила, что в киевском парке нашли повешенным белорусского оппозиционера Виталия Шишова, который исчез накануне во время пробежки. Правоохранители не исключают версию убийства, замаскированного под суицид.

Ситуацию для "Телеграфа" проанализировал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий.

"По стандартной практике – при нахождении повешенного полиция всегда сначала возбуждает дело по статье "Умышленное убийство". То есть, сначала проверяет худшую версию. Если она опровергается, анализируется возможность доведения до суицида. И только после этого принимается окончательное решение о причинах смерти. Поэтому пока просто на основании возбуждения дела по ст. 115 сенсацию делать рано", – считает Евгений Дикий.

Однако, подчеркивает он, следует помнить, что мы имеем дело с режимом Лукашенко, который уже неоднократно обвинялся в убийстве оппозиционеров в Республике Беларусь (РБ), а недавно обратился к акту воздушного пиратства для захвата оппозиционера Протасевича.

"Поэтому очень вероятно, что спецслужбы Беларуси действительно перешли к очередному витку насилия, и демонстрируют белорусской оппозиции, что даже за рубежом враги "Батьки" не могут чувствовать себя в безопасности, что "длинные руки" режима получат их где угодно", – продолжает эксперт.

По мнению Евгения Дикого, если в ходе следствия появятся серьезные основания полагать, что Виталия Шишова убили белорусские спецслужбы, Украине следует реагировать как можно жестче. В том числе – вводить максимально возможные санкции против РБ и всех связанных с режимом Лукашенко лиц и компаний, требовать таких же "адских" санкций от Запада (и скорее всего нас в этой ситуации поддержат), и даже пойти на разрыв дипломатических связей и объявления РБ государством-террористом.

"Ну, а нашим спецслужбам придется открыть еще один "фронт" и выявлять и нейтрализовать агентурную сеть режима Лукашенко в Украине", – подчеркивает эксперт.

Как сообщалось ранее, власти Беларуси пытались насильно вывезти свою легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпийских игр в Токио из-за критики режима. Она запросила политическое убежище в Польше.

Вместе с тем, появилась информация, что ее муж и ребенок покинули Беларусь и сейчас находятся в Киеве.