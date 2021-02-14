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Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой выпустили из-под стражи

Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой выпустили из-под стражи
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф

Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина отправили под домашний арест. 

Как сообщает Hromadske, информацию о таком решении апелляционного суда подтвердили в прокуратуре Киевской области. 

Редькин до этого находился под арестом. 

В конце января 2021 года суд отпустил из-под стражи остальных членов группы Редькина, подозреваемых в причастности к нескольким громким заказным убийствам. При этом самому Редькину был продлен арест. 

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года. Тогда злоумышленники расстреляли ее автомобиль возле поселка Глеваха на Киевщине. 

12 января 2020 года силовики задержали выходца из Дагестана Игоря Редькина. Следствие установило, что его ДНК совпадает с образцами, найденными на оружии, из которого стреляли по автомобилю Окуевой. Еще часть преступной группировки задержали в сентябре того же года.

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Убийство, Амина Окуева, Игорь Редькин.
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