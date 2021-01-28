Подозреваемые в убийстве Амины Окуевой уже на свободе: как так получилось

Суд отпустил вероятных участников группировки, подозреваемых к причастности к совершению нескольких громких заказных убийств на территории Украины. В перечне преступлений, инкриминируемых им, особняком стоит убийство участника АТО Амины Окуевой и покушения на убийство её мужа Адама Осмаева. Информацию об освобождении подозреваемых опубликовала «Украинская правда», ссылаясь на судебные решения, обнародованные в судебном реестре.

Кроме убийства Амины Окуевой, участников группировки подозревают в убийстве бизнесмена Константина Хоруженко в 2014 году, директора компании «Caparol Украина» Павла Заможного в 2016 году, а также начальника отдела рекламы столичного метрополитена Павла Миленького в 2019 году. Основным мотивом большинства совершенных преступлений следствие считает конфликт бизнес-интересов.

Речь идет как минимум о 8 мужчинах, причастных, по мнению полиции к деятельности ОПГ, главой которой считают уроженца Дагестана Игоря Редькина. В январе нынешнего года ему продлили содержание под стражей. А вот несколько других задержанных в течении декабря 2020 – января 2021 года были отпущены на свободу.

У одного из фигурантов, Андрея Кравченко срок ареста по делу, открытому в 2016 году, истек еще 9 декабря 2020. Решение о продлении ареста в реестре отсутствует. Примечательно, что уже 29 декабря следствие просило суд взять под стражу Кравченко как фигуранта другого дела, от 2013 года. Однако, подозреваемого отпустили под обязательство являться к следствию, прокуратуре и суду. Также 29 декабря судья отказал в аресте еще троих подозреваемых по делу 2013 года.

Другой фигурант бы арестован по делу от 2016 года. Он содержался под стражей до 12 января 2021 года. Несмотря на просьбу следствия взять мужчину под стражу по делу 2013 года, суд отправил подозреваемого под домашний арест.

А еще трое мужчин, подозреваемых в причастности к убийствам, находились под домашним арестом с декабря 2019 года. Однако, уже с 2020 года меры пресечения им не продлевали.

Напомним, 30 октября 2017 года неподалеку посёлка Глеваха в Киевской области из автоматического оружия неизвестными был расстрелян автомобиль, в котором находились экс-боец батальона полиции "Киев-2" Амина Окуева и её супруг Адам Осмаев. От многочисленных ранений Окуева погибла на месте, а ее муж был ранен. В мае 2020 года был установлен организатор покушения. Им оказался уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации.