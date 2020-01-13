Убийство Окуевой: в полиции рассказали новые подробности

Новости Украины:Убийство Окуевой было заказным и у следствия есть версии касательно его заказчиков.

Подозреваемый в организации убийства служившей в рядах батальона полиции "Киев-2" участницы АТО Амины Окуевой является членом преступной группировки, само преступление было заказным, у следствия есть версии относительно заказчиков, заявляют в полиции.

Как рассказал на брифинге в понедельник в Киеве начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, в настоящее время следствие оглашает задержанному подозрение в организации убийства.

По словам начальника главка полиции, задержанный входил в состав преступной группировки, которая занималась заказными убийствами. "Это не последнее убийство этих лет, к которому причастна эта группировка", - отметил Небитов.

Он рассказал, что задержанный не признает свою вину.

"В настоящее время задержан только один человек", - сказал начальник полиции области, добавив, что на причастность к организации этого преступления проверяются и другие люди.

Небитов подчеркнул, что пока рано говорить о конкретной роли задержанного в этом преступлении, это будет определено в окончательном подозрении, так как он мог либо организовывать передачу орудия убийства, либо быть причастным к исполнению преступления.

Отвечая на вопрос относительно мотива совершения преступления, начальник главка области сказал: "Так как они не были знакомы, мы считаем, что преступление было совершено на заказ".

"В настоящее время следователи изучают деятельность этой группы не только в Украине, но и за границей", - подчеркнул Небитов.

Говоря о версиях относительно заказчиков, он сказал: "если коротко -они есть, а более детально рассказать не могу".

Как сообщалось, вечером 30 октября 2017г в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства. Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.