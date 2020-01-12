Убийство Амины Окуевой: полиция задержала подозреваемых

Новости Украины:Нацполиция задержала группу киллеров, подозреваемых в убийстве ветерана АТО Амины Окуевой.

Правоохранители задержали группу киллеров, обоснованно подозреваемых в убийстве чеченского добровольца АТО Амины Окуевой и тяжелом ранении ее мужа в 2017 году. Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия", - написал Аваков.

Ранее сообщалось, что Украина выдала боевикам обвиняемого в покушении на чеченских добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сил АТО Адам Осмаева и его жена Амина Окуеву - Артура Денисултанова.

Напомним, вечером 30 октября 2017 года под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу, его жизни ничего не угрожало.

По факту убийства Окуевой было открыто уголовное производство по ст. 115 УК ("Умышленное убийство"). Сообщалось, что Амину Окуеву похоронили в Днепре по мусульманским обычаям.