Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Крушение самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
Крушение самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
Убийство Амины Окуевой: полиция задержала подозреваемых
Убийство Амины Окуевой: полиция задержала подозреваемых
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
"Грустный Киану": фанатка запечатлела актера, поедающего мороженное (Фото,Видео)
Фанатка сняла Киану Ривза, поедающего мороженое

Убийство Амины Окуевой: полиция задержала подозреваемых

Убийство Амины Окуевой: полиция задержала подозреваемых
14:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нацполиция задержала группу киллеров, подозреваемых в убийстве ветерана АТО Амины Окуевой.

Правоохранители задержали группу киллеров, обоснованно подозреваемых в убийстве чеченского добровольца АТО Амины Окуевой и тяжелом ранении ее мужа в 2017 году. Об этом в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия", - написал Аваков.

Ранее сообщалось, что Украина выдала боевикам обвиняемого в покушении на чеченских добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сил АТО Адам Осмаева и его жена Амина Окуеву - Артура Денисултанова.

Правоохранители нашли орудие убийства Окуевой

Напомним, вечером 30 октября 2017 года под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу, его жизни ничего не угрожало.

 По факту убийства Окуевой было открыто уголовное производство по ст. 115 УК ("Умышленное убийство"). Сообщалось, что Амину Окуеву похоронили в Днепре по мусульманским обычаям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Убийство, Арсен Аваков, Амина Окуева, Ветеран АТО, Убийство Амины Окуевой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
03 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
04 Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
05 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличат выплаты на детей с инвалидностью
В Украине увеличат выплаты на детей с инвалидностью
Китай ввел в строй самый большой в мире радиотелескоп
Китай ввел в строй самый большой в мире радиотелескоп
Киев попал в сотню самых &quot;умных&quot; городов мира
Киев попал в сотню самых "умных" городов мира
Щедрый вечер и праздник Меланки 2020: как отмечают 13 января
Щедрый вечер и праздник Меланки 2020: как отмечают 13 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь