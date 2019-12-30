Обмен пленными: освобожден обвиняемый в покушении на добровольцев АТО

Новости Украины:Артура Кринари освободили из-под стражи.

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО суд освободил из-под стражи гражданина РФ Артура Кринари, обвиняемого в покушении на добровольцев АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Об этом в Facebook сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

«26 декабря Подольским судом столицы из-под стражи был освобожден личный киллер Рамзана Кадырова Артур Кринари, которого украинские правоохранители обоснованно подозревают в покушении на убийство Амины Окуевои и Адама Осмаева. Кринари был освобожден в рамках состоявшегося сегодня обмена», - сообщил он. Обмен состоялся сегодня на КПВВ «Майорское» в Донецкой области, боевики передали Украине 76 человек.

Напоминаем, нападение на супружескую пару добровольцев АТО Осмаева и Окуеву было совершено 1 июня 2017 года в Киеве. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву.

В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями. Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации Кринари. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Мужчина содержится под стражей. 30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.