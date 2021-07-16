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СБУ сообщила о подготовке диверсий в Украине: в двух областях нашла сразу 4 тайника со взрывчаткой (фото)

СБУ сообщила о подготовке диверсий в Украине: в двух областях нашла сразу 4 тайника со взрывчаткой (фото)
15:33 Сегодня Телеграф СБУ

4 тайника боевиков обезвредила Служба безопасности Украины в Одесской и Запорожской области. 

Об этом сообщает официальный сайт ведомства. 

Один из тайников располагался в лесополосе Бердянского района Запорожской области. Его, по информации СБУ, еще в 2014 году подготовили боевики "Л/ДНР" для проведения диверсий. 

Масштабы найденного поражают - 3 кг тротиловых шашек, 15 реактивных противотанковых гранат, 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН, 20 г гексогена, 1 тысяча патронов калибра 5,45 мм.

сбу схрон

Второй тайник возле международного аэропорта "Запорожье" содержал не менее впечатляющий арсенал: 120 грамм пластической взрывчатки, 8 взрывателей, детонирующий шнур, 2 реактивные противотанковые гранаты, 3 гранаты Ф-1 и РГД-5, 9 магазинов к автоматам, почти 2 тысячи патронов разного калибра.

сбу находка 2

В третьем тайнике в лесопарке на окраине Мелитополя нашли 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД и почти триста патронов калибра 5,45 мм.

Четвертый схрон СБУ обнаружила в Одесской области. Там возле Киевского шоссе нашли 2 реактивные противотанковые гранаты, 7 гранат РГД и Ф-1, 3 гранаты для подствольного гранатомета и более 400 патронов различного калибра.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ задержала наркоторговцев, сбывавших в Украине кокаин из Латинской Америки.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Одесса, СБУ, Запорожье, Взрывчатка, Тайник.
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