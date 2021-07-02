Крупный улов: СБУ задержала наркоторговцев, сбывавших в Украине кокаин из Латинской Америки

В Ровно задержали организатора преступной группировки, которая занималась сбытом контрабандного кокаина из Латинской Америки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники наладили канал поставок кокаина из Латинской Америки, наркотические вещества они планировали продать оптом в Волынской и Ровенской областях через криминальные круги.

Во время задержания, организатор преступной схемы оказывал сопротивление и пытался сбежать от правоохранителей.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемых и кроме наркотиков обнаружили у них оружие, аппаратуру для глушения радиосигнала и заработанные таким образом деньги.

Задержанным вручили подозрения по статьям об изготовлении и распространении наркотических веществ, а также о контрабанде наркотиков.

Как сообщалось ранее, накануне правоохранители пресекли поставки наркотиков из Ирана в ЕС через оккупированный Крым.