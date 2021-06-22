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Полиция перекрыла канал поставки героина из Ирана в Европу через Крым (фото, видео)

Полиция перекрыла канал поставки героина из Ирана в Европу через Крым (фото, видео)
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф прокуратура АРК

Украинские и молдавские правоохранители ликвидировали канал поставки героина из Ирана в Евросоюз через оккупированный Россией Крым, задержали семерых участников группировки и изъяли 235 кг наркотика.

Об этом сообщают во вторник, 22 июня, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и прокуратура АРК.

"235 килограммов изъятого героина на более чем 10 млн евро, 7 участников транснациональной группы наркодилеров задержали - это результат совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы. Мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза ликвидирован", - написал Клименко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, преступники создали несколько фиктивных строительных фирм и переправляли наркотики под видом строительных материалов - кирпичей.

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"Героин маскировали в муляжах - пустотелых кирпичах. Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Украину в Молдову, где наркодилеры арендовали целый склад для расфасовки "товара". Затем этот героин должен был попасть на "черный рынок" Евросоюза", - написал Клименко.

Между тем, в прокуратуре АР Крым уточнили, что правоохранители изъяли у дилеров 1092 брикета с героином общим весом 235 кг, стоимость которого на "черном" рынке составляет более 300 млн гривень.

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"Граждане Республик Турция и Молдовы наладили схему поставок героина из Исламской Республики Иран в страны Евросоюза через территорию нашего государства в том числе с использованием временно оккупированного полуострова", - рассказали в ведомстве.

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В настоящее время в Молдове задержаны семь членов организованной преступной группы, которым объявлен подозрения и избраны меры пресечения в соответствии с законодательством Республики Молдова.

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В прокуратуре информируют, что в настоящее время правоохранители автономии готовят сообщение о подозрениях фигурантам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ч. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, сбыт наркотических средств) и ч. 2 ст . 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ) УК Украины.

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"Проводятся следственные действия, направленные на установление других членов наркогруппировки, находящихся как на территории нашего государства, так и за ее пределами", - говорится в информации.

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Как сообщалось, в конце мая мешки с кокаином стоимостью $113 млн и общим весом в 960 килограммов выбросило прибоем на пляжи Великобритании.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, ЕС, Турция, Иран, Крым, Героин, Канал, Моллдова.
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