Сами ешьте наркотики и ловите мигрантов: Лукашенко обиделся на авиационную блокаду Беларуси

После того, как непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал свое видение ситуации с посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в Минске, а также заявил о том, что коллективный Запад пытается "убить" Беларусь, он перешел к, по сути, угрозам и нападкам на Украину.

Об этом Лукашенко сказал в среду, 26 мая, выступая перед парламентом Беларуси, сообщает Telegram-канал "Жёлтые СЛИВЫ".

Так, говоря о реакции стран мира на принудительную посадку под надуманным предлогом пассажирского самолета, пролетавшего транзитом через воздушное пространство Беларуси, он назвал это "спланированной провокацией".

"Не успел самолёт сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро среагировали. Что это, если не спланированная провокация?", - сказал непризнанный президент.

Говоря о решениях многих авиакомпаний и стран прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси, Лукашенко решил вспомнить сбитый российскими боевиками в небе над Донбассом в 2014 году Боинг Малазийских авиалиний.

"Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек", - сказал он.

Судя по всему, Лукашенко сильно задело решение властей Украины прекратить воздушное сообщение с Беларусью и запрет украинским авиакомпаниям и самолетам осуществлять полеты в воздушном пространстве страны, так как он перешел к заявлениям о голодающих "нищих украинцах".

"Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозём", - сказал он.

Он также сказал, что Беларусь ранее не пропускала незаконных мигрантов и наркотики в Европу, и заявил, что теперь не будет этим заниматься.

"Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - пригрозил непризнанный президент.

Говоря о возможном введении санкций со стороны ряда стран, Лукашенко обрушился с критикой и обвинениями на Польшу и Литву.

"На Западе не могли договориться о введении против нас санкций. Литва и Польша оголтело требовали санкций. Польша вообще ведёт себя разнузданно", - сказал он.

Также Лукашенко потребовал, чтобы ему компенсировали затраты на спецоперацию по принудительной посадке самолета и захват оппозиционного журналиста и его девушки: "Если готовите санкции, то не забудьте компенсировать наши затраты на законные антитеррористические мероприятия".

Говоря о ситуации на международной арене, Лукашенко также заявил, что Запад "нужно остановить сегодня, иначе завтра будет поздно".

Он выразил мнение, что мир стоит "на пороге даже не холодной, а ледяной войны".

При этом Лукашенко заявил, что общество Беларуси "готово стать форпостом Новой Евразии".

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