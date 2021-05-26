Скачать
Среда, 26.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах
"Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах
Выиграть не получится: как на Украине скажутся санкции против Беларуси
Выиграть не получится: как на Украине скажутся санкции против Беларуси
Встреча Байдена с Путиным утверждена: о чем будут говорить президенты
Встреча Байдена с Путиным утверждена: о чем будут говорить президенты
"Кто платил подонку?" Лукашенко вспомнил Украину, впервые комментируя задержание Протасевича
"Кто платил подонку?" Лукашенко вспомнил Украину, впервые комментируя задержание Протасевича

Сами ешьте наркотики и ловите мигрантов: Лукашенко обиделся на авиационную блокаду Беларуси

Сами ешьте наркотики и ловите мигрантов: Лукашенко обиделся на авиационную блокаду Беларуси
11:56 Сегодня Телеграф

После того, как непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал свое видение ситуации с посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в Минске, а также заявил о том, что коллективный Запад пытается "убить" Беларусь, он перешел к, по сути, угрозам и нападкам на Украину.

Об этом Лукашенко сказал в среду, 26 мая, выступая перед парламентом Беларуси, сообщает Telegram-канал "Жёлтые СЛИВЫ".

Так, говоря о реакции стран мира на принудительную посадку под надуманным предлогом пассажирского самолета, пролетавшего транзитом через воздушное пространство Беларуси, он назвал это "спланированной провокацией".

"Не успел самолёт сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро среагировали. Что это, если не спланированная провокация?", - сказал непризнанный президент.

Говоря о решениях многих авиакомпаний и стран прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси, Лукашенко решил вспомнить сбитый российскими боевиками в небе над Донбассом в 2014 году Боинг Малазийских авиалиний.

"Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек", - сказал он.

Судя по всему, Лукашенко сильно задело решение властей Украины прекратить воздушное сообщение с Беларусью и запрет украинским авиакомпаниям и самолетам осуществлять полеты в воздушном пространстве страны, так как он перешел к заявлениям о голодающих "нищих украинцах".

"Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозём", - сказал он.

Он также сказал, что Беларусь ранее не пропускала незаконных мигрантов и наркотики в Европу, и заявил, что теперь не будет этим заниматься.

"Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - пригрозил непризнанный президент.

Беларусь перешла черту: как Европа и США могут наказать Лукашенко и Путина

Говоря о возможном введении санкций со стороны ряда стран, Лукашенко обрушился с критикой и обвинениями на Польшу и Литву.

"На Западе не могли договориться о введении против нас санкций. Литва и Польша оголтело требовали санкций. Польша вообще ведёт себя разнузданно", - сказал он.

Также Лукашенко потребовал, чтобы ему компенсировали затраты на спецоперацию по принудительной посадке самолета и захват оппозиционного журналиста и его девушки: "Если готовите санкции, то не забудьте компенсировать наши затраты на законные антитеррористические мероприятия".

Говоря о ситуации на международной арене, Лукашенко также заявил, что Запад "нужно остановить сегодня, иначе завтра будет поздно".

Он выразил мнение, что мир стоит "на пороге даже не холодной, а ледяной войны".

При этом Лукашенко заявил, что общество Беларуси "готово стать форпостом Новой Евразии".

Читайте также статью "Выиграть не получится: как на Украине скажутся санкции против Беларуси"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 441

Все по теме:

Мигранты, Польша, Наркотики, Беларусь, Санкции, Александр Лукашенко, Запад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах
02 Ситуация критическая: в Одессе объявили войну электросамокатам
03 Путин готовит новый удар по Украине: названы вероятные даты
04 Дело с избиением битой авто с людьми в Киеве приняло неожиданный поворот
05 "Одесская Барби" Валерия Лукьянова: как сейчас выглядит девушка, решившая стать куклой (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина временно запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси: подробности
Украина временно запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси: подробности
Белорусам не понять: лучшие мемы и шутки об авиационной блокаде Минска
Белорусам не понять: лучшие мемы и шутки об авиационной блокаде Минска
Комиссия с Трухановым в Одессе хочет внести электросамокаты в ПДД и запретить детям кататься без родителей
Комиссия с Трухановым в Одессе хочет внести электросамокаты в ПДД и запретить детям кататься без родителей
Михаила Ефремова перевели из колонии под домашний арест: причина
Михаила Ефремова перевели из колонии под домашний арест: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь