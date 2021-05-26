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"Кто платил подонку?" Лукашенко вспомнил Украину, впервые комментируя задержание Протасевича

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11:02 Сегодня Телеграф

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что пассажирский самолет компании Ryanair сел в Минске не под принуждением, истребитель белорусских ВВС его никак не принуждал к посадке. А захваченного пассажира этого рейса – бывшего главреда Telegram-канала "NEXTA" Романа Протасевича называет "подонком" и "террористом".

Об этом Лукашенко сказал в среду, 26 мая, выступая перед парламентом Беларуси, сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого" и ряд других каналов.

Говоря об инциденте с посадкой самолета в Минске, он сказал, что сообщение о якобы его минировании поступило из Швейцарии.

"Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", - добавил Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что "действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам".

Помимо этого, он утверждает, что экипаж рейса якобы советовался с владельцами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, "но принял решение приземлиться в Минске".

"Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолёт?", - добавил непризнанный президент Буларуси.

Он также назвал "абсолютной ложью" информацию о принуждении авиалайнера к посадке истребителем МиГ-29 ВВС Беларуси.

"Мы видели истребитель, а потом нас держали взаперти 6 часов": пассажиры рейса Ryanair рассказали о пережитом в Беларуси (видео)

Говоря же о Протасевиче, Лукашенко сказал, что в самолёте находился "террорист" и в целом не стеснялся в оскорблениях: "Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?".

Ранее "Телеграф" писал о том, кто такой Роман Протасевич и за что его преследует режим Лукашенко.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 309

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Террорист, Беларусь, Самолет, Александр Лукашенко, Ryanair, Посадка, Роман Протасевич.
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