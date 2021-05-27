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На пляжах Великобритании нашли мешки с тонной наркотиков: подробности и фото

На пляжах Великобритании нашли мешки с тонной наркотиков: подробности и фото
03:39 Сегодня Телеграф

Мешки с кокаином стоимостью $113 млн и общим весом в 960 килограммов выбросило прибоем на пляжи Великобритании.

Об этом сообщает The Sun.

Так, в понедельник, 24 мая, в полицию курортники сообщили о непонятных пакетах, обнаруженных на берегу. Когда полицейские прибыли, то выяснили, что это наркотики.

Наркотики нашли на пляже в Великобритании

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью NCA считает, что наркотики произвели в Южной Америке. Суммарный вес находки 960 кг. Пакеты были завернуты в водонепроницаемые пакеты. К ним были к спасательным жилетам. Именно они держали наркотические емкости на плаву.

Наркотики нашли на пляже в Великобритании

"Это значительное количество наркотиков класса А, которые, предполагается, изготовили в Южной Америке. Не знаем, как наркотики попали сюда, и где мог быть их конечный пункт назначения", - рассказал командир отделения NCA Мартин Грейс.

При этом две партии пакетов обнаружили на пляжах у Гастингса и Ньюхейвен. Ведется следствие.

Как сообщал "Телеграф", полицейские изъяли рекордную для Украины партию амфетамина.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 154

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Пляжи, Великобритания, Наркотики, Фото.
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