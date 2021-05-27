На пляжах Великобритании нашли мешки с тонной наркотиков: подробности и фото

Мешки с кокаином стоимостью $113 млн и общим весом в 960 килограммов выбросило прибоем на пляжи Великобритании.

Об этом сообщает The Sun.

Так, в понедельник, 24 мая, в полицию курортники сообщили о непонятных пакетах, обнаруженных на берегу. Когда полицейские прибыли, то выяснили, что это наркотики.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью NCA считает, что наркотики произвели в Южной Америке. Суммарный вес находки 960 кг. Пакеты были завернуты в водонепроницаемые пакеты. К ним были к спасательным жилетам. Именно они держали наркотические емкости на плаву.

"Это значительное количество наркотиков класса А, которые, предполагается, изготовили в Южной Америке. Не знаем, как наркотики попали сюда, и где мог быть их конечный пункт назначения", - рассказал командир отделения NCA Мартин Грейс.

При этом две партии пакетов обнаружили на пляжах у Гастингса и Ньюхейвен. Ведется следствие.

Как сообщал "Телеграф", полицейские изъяли рекордную для Украины партию амфетамина.