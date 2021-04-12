Более миллиона доз: полицейские изъяли рекордную для Украины партию амфетамина (фото, видео)

Полиция провела масштабную операцию в ряде регионов Украины и изъяла рекордную партию амфетамина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время обысков в Днепре было изъято 120 килограмм готового продукта и прекурсоры, которых бы хватило на изготовление еще 700 кг.

Согласно подсчетам экспертов, преступная группировка за месяц изготовляла и сбывала через 50 групп дилеров около 250-300 кг наркотиков, что можно оценить в 1,2 млн доз или 100-120 миллионов гривен дохода.

Операция проводилась на территории Днепропетровской, Черкасской и Киевской областей, а также города Киев, в результате чего задержано восемь человек.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, изъятая партия амфетамина является крупнейшей в истории Украины.

Преступную организацию создал осужденный за бандитизм мужчина.

Как сообщалось ранее, в декабре 2020 года патрульным Днепра попался 19-летний парень с шестью сотнями пакетиков наркотика.