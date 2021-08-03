"Приговор КГБ Беларуси в Украине": украинцы винят в смерти Шишова СБУ

Новость о том, что в киевском парке нашли повешенным белорусского оппозиционера Виталия Шишова, который исчез накануне во время пробежки, всколыхнула украинскую общественность. А пока в Нацполиции только не исключают умышленное убийство, замаскированное под суицид, и не сделали эту версию основной, в сети убеждены: руководителя "Белорусского дома в Украине" убили из-за его взглядов и деятельности.

Так, политолог Виктор Таран на своей странице в "Фейсбук" напоминает о том, что ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал активиста Виталия Шишова своим персональным врагом и пообещал поквитаться.

"Вижу спецслужбы Луки (Лукашенко - ред.) решили не заморачиваться и привели приговор КГБ Беларуси в Украине. Все логично. А кто им будет мешать? ГУР и СБУ? У на это нет времени, - пишет политолог. - На самом деле это жутко - понимать, что у нас нет спецслужб, которые могли бы помешать иностранным спецслужбам убить в центре столицы любого человека".

Вторят политологу и десятки известных журналистов, которые задаются тем же вопросом: куда смотрит СБУ.

Главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева тем временем пишет, что за "год дерзкого насилия Беларусь окончательно превратилась в Северную Корею" у границ Украины. Журналист также убеждена, что это не суицид, а запугивание белорусских оппозиционеров.

Мусаева напоминает, что 3 августа в 19:00 белорусские активисты соберутся у посольства своей страны в Киеве и призывает украинцев поддержать их на Коцюбинского, 3.

О том, что известно и Виталии Шишове, "Белорусском доме в Украине", а также о последних днях жизни оппозиционера читайте в материале "Телеграфа".