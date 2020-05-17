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В США умер актер из "Друзей" и "Американского пирога"

В США умер актер из "Друзей" и "Американского пирога"
13:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Последние дни своей жизни Фред Уиллард провел в Лос-Анджелесе и умер по естественным причинам.

Американский актер Фред Уиллард умер 15 мая в Лос-Анджелесе. Ему было 86 лет. Родные знаменитости отмечают, что смерть наступила по естественным причинам, а он был активным и трудолюбивым до последних дней жизни.

Об этом информирует издание The Hollywood Reporter. Смерть Фреда Уилларда в возрасте 86 лет подтвердила его 51-летняя дочь Хоул на личной странице в твиттере.

"Я с тяжелым сердцем делюсь новостью, что минувшим вечером мой отец мирно умер в фантастическом возрасте 86 лет. Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! 

Мы будем скучать по нему всегда", – написала Хоул Уиллард 16 мая.

Фильмография Фреда Вилларда:

"Американский пирог"

"Свадебный переполох"

"Друзья"

"Касл"

Умерла персональный фотограф The Beatles

"Нервы на пределе"

"Третий акт"

Фред Уиллард продолжал кинокарьеру несмотря на почтенный возраст. Он умер накануне премьеры очередного комедийного сериала с его участием "Космические войска", выход в свет которого состоится уже 29 мая 2020 года. Актер был четыре раза номинирован на премию Эмми, получил награды American Comedy Award и BSFC Award. Больше всего зрителям Фред Уиллард запомнился комедийными ролями.

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Знаменитости, Смерть, Актер, Фред Уиллард, Умер Фред Уиллард.
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