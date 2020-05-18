Співачка Поліна Гагаріна пішла від чоловіка

Новини шоу бізнесу:Згідно з інформацією з близького оточення артистів, пара не живе разом вже кілька місяців.

Співачка Поліна Гагаріна, яка представляла Росію на "Євробаченні-2015", за інформацією ЗМІ, пішла від чоловіка Дмитра Ісхакова.

Про це повідомляється в Telegram-каналі видання Super. "На жаль, ще однією щасливою родиною в шоу-бізнесі стало менше. Як вдалося з'ясувати, 33-річна співачка та її чоловік — 42-річний фотограф Дмитро Ісхаков вирішили розлучитися. Згідно з інформацією з близького оточення артистів, пара не живе разом вже кілька місяців, однак шлюборозлучний процес вони ще не почали", - йдеться у повідомленні.

У розмові з продюсером Super Дмитро Ісхаков не став спростовувати інформацію про те, що вони з дружиною розійшлися, проте пояснив, що офіційного розірвання шлюбу у них поки не було.

Раніше відома українська співачка Альона Вінницька розповіла про розставання з чоловіком через 26 років шлюбу.