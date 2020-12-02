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Квартиры, машина и бизнес: что будут делить Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков при разводе

Квартиры, машина и бизнес: что будут делить Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков при разводе
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Еще в мае в сети появилась информация, что российская певица Полина Гагарина ушла от своего супруга Дмитрия Исхакова. 24 ноября эта информация подтвердилась – Полина официально подала на развод.

Так как у пары есть маленькая дочь, простым развод не будет. Все вопросы Полина и Дмитрий будут решать через суд.

Однако не только вопрос об опеке будет обсуждаться при разводе. Так как брачного договора пара не составляла, все их совместно нажитое имущество должно делиться пополам. А делить есть что.

В 2017 году Полина Гагарина приобрела квартиру в центре Москвы за 2,3 млн долларов. Такую же покупку совершил и Дмитрий Исхаков. Фотограф купил апартаменты немного поскромнее – за 400 тыс. долларов. Также на Дмитрия оформлен автомобиль стоимостью в 40 тыс. долларов, на котором часто ездила Полина. Ко всему вышеперечисленному стоит прибавить и доходы от компании Полины Гагариной.

В итоге общая стоимость нажитого в браке имущества, которое будет делить пара, составляет более 200 миллионов рублей.

Отметим, что Полина Гагарина хочет оставить себе все то, что купила за время брака с Исхаковым.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Полину Гагарину застукали в объятиях российского барабанщика.

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Все по теме:

Развод, Полина Гагарина, Певица, Дмитрий Исхаков.

Автор:

Телеграф
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