Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Что ждет украинцев с 1 февраля: главные изменения в стране Что ждет украинцев с 1 февраля: главные изменения в стране
Новости: Климкин отреагировал на признание в Польше украинской нации "преступной" Климкин отреагировал на признание в Польше украинской нации "преступной"
Новости: Футзал. Евро-2018: расписание матчей 1 февраля Футзал. Евро-2018: расписание матчей 1 февраля
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 3-4 февраля Афиша интересных событий в Украине на 3-4 февраля
X

В "черный список" Минкульта Украины попали еще два россиянина

Илья Резник и Владимир Меньшов
13:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости Украины: Поэт-песенник Резник и режиссер Меньшов пополнили перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, внеся в него российских поэта-песенника Илью Резника и актера, кинорежиссера Владимира Меньшова.

"В рамках компетенции, (…) на основании обращений Службы безопасности Украины от 18.01.2018 года приказываю обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиэлевич, Меньшов Владимир Валентинович", - говорится в приказе министра культуры Украины Евгения Нищука, обнародованном на сайте ведомства 31 января.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Во исполнение требований закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" СБУ ранее предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, периодически этот перечень пополняется.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Меньшов, Илья Резник, Минкульт, Минкультуры, СБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Чехия изымает школьные атласы, где Крым отмечен как спорная территория США будут вводить санкции до прекращения агрессии Стало известно, когда пройдут следующие переговоры в Минске

Последние новости

Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак Дефур из-за травмы пропустит чемпионат мира Гражданство Саакашвили: суд перенес рассмотрение апелляции
Сегодня читают
01 Что ждет украинцев с 1 февраля: главные изменения в стране
02 Диетологи рассказали, как похудеть без диет и физических упражнений
03 Дортикос: Бриедис был лучше Усика, но сделал ему подарок
04 Пакьяо и Ломаченко не могут определиться с весом для проведения боя
05 "Укрзализныця" увеличила оклады сотрудникам на 10-30%
Новости сегодня
14:37 Дикий смех: парни, которые пародируют типичные женские фото
14:33 В Украине выросла стоимость кредитов
14:26 Украина открыла сервисный центр по ремонту вертолетов в Бангладеш
14:23 В Черкасской области город остался без отопления
14:16 Лавров назвал "Национальные дружины" неонацистами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды в Украине на 2 февраля: продолжит поступать тепло В Украину 2 февраля продолжит поступать тепло
Новости: В Украине 704 объединенные территориальные громады В Украине 704 объединенные территориальные громады
Новости: Сенат Польши принял скандальный закон об Институте национальной памяти Сенат Польши принял скандальный закон об ИНП
Новости: Совершенные орудия указали на бурное развитие в Индии каменного века Совершенные орудия указали на бурное развитие в Индии каменного века
Добавить комментарий
0