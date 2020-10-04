Воздушная тревога в Степанакерте и новые обстрелы: что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября

На Арцахском фронте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике не утихает перестрелка.
Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"На Арцахском фронте идет перестрелка, на отдельных участках ведется огонь малой интенсивности также из артиллерийских средств", - сообщила она.
В ответ Министерство обороны Азербайджана заявило, что перестрелка началась на фоне ракетного обстрела двух азербайджанских городов.
"В настоящее время армянские вооруженные силы с территории Ханкенди (Степанакерт.— ред.) подвергают ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз Физулинского района. Азербайджанская Армия предпринимает адекватные ответные меры против врага",— говорится в сообщении.
Кроме того, очевидцы отмечают, что в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики включили сирену воздушной тревоги.