Воздушная тревога в Степанакерте и новые обстрелы: что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября

Минувшая ночь в так называемой столице Степанакерте прошла без происшествий, однако уже утром противостояние Армении и Азербайджана обострилось.

На Арцахском фронте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике не утихает перестрелка.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"На Арцахском фронте идет перестрелка, на отдельных участках ведется огонь малой интенсивности также из артиллерийских средств", - сообщила она.

В ответ Министерство обороны Азербайджана заявило, что перестрелка началась на фоне ракетного обстрела двух азербайджанских городов.

"В настоящее время армянские вооруженные силы с территории Ханкенди (Степанакерт.— ред.) подвергают ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз Физулинского района. Азербайджанская Армия предпринимает адекватные ответные меры против врага",— говорится в сообщении.

Кроме того, очевидцы отмечают, что в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики включили сирену воздушной тревоги.