Адепты "русского мира" перессорились из-за призыва к россиянам ехать воевать за Нагорный Карабах

Среди последователей идеологии "русского мира" разгорелся скандал после того, как Telegram-канал War Gonzo обнародовал информацию о тысячах добровольцев, которые готовы ехать воевать за Нагорный Карабах

Пропагандист Семен Пегов, который активно поддерживает боевиков на Донбассе, запустил информацию о том, что якобы тысячи россиян готовы воевать за Армению.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале War Gonzo.

"Если бы вы знали сколько сейчас русских парней готовы умереть за Карабах - вы наверное бы не стали писать "желаемое за действительное". Русские добровольцы, не взирая на "нейтралитет РФ" - готовы прямо сейчас идти в ваши окопы и стоять плечом к плечу. Им по фигу на чиновников и бюрократов. Они за вас. И их тысячи", - написал Пегов.

В ответ воевавший против ВСУ на Донбассе и финансировавший боевиков Александр Жучковский написал:

"Отказываюсь в это верить. Какие русские парни? Какие тысячи? Какой! На х*ен! Карабах!".

Telegram-канал Баграмян 26 тоже прокомментировал слова Семена Пегова:

"Мы не оспариваем готовность наших русских братьев брать в руки оружие и плечом к плечу сражаться за Карабах, Армению. Более того, знаем одну очень большую группу, состоящую из российских офицеров, и они в любой момент готовы вылететь в Армению на помощь к нам.

Мы оспариваем сообщения российских СМИ, которые в данном случае исковеркали слова Пашиняна и выдали то, что он не говорил".