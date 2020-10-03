Армения заговорила о российских миротворцах в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении готов к обсуждению вопроса о размещении в Нагорном Карабаха российских миротворцев.

"Ереван готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах", - заявил Пашинян.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии еще одного поселка в Нагорном Карабахе.

Как сообщалось ранее, "столицу" непризнанной "НКР" Степанкерт сегодня обстреляли с тяжелой артиллерии.

После этого Пашинян и Алиев высказали мнения о проведении мирных переговоров, Армения и Азербайджан выдвинули друг другу требования и обменялись взаимными обвинениями.

Согласно данным "НКР", потери Азербайджана в ходе наступления составили более трех тысяч человек.