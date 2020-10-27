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Месяц боевых действий в Карабахе: как все началось и что изменилось (карта)
10:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

27 сентября 2020 года обострился длящийся уже более 30 лет конфликт между Азербайджаном, Арменией и непризнанной республикой.

Нагорный Карабах более 25 лет остается одной из самых потенциально взрывоопасных точек на Южном Кавказе. Сегодня здесь снова идет война - Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации.

Если не считать практически ежедневных обстрелов, в истории конфликта вокруг Нагорного Карабаха выделяются война 1991-94 годов, военное столкновение в апреле 2016 года и июльское обострение 2020 года.

Потери у сторон весьма значительные, хотя полноценной информации по объективным и субъективным причинам не представляет ни одна из них. К примеру, Азербайджан вообще не сообщает о потерях в живой силе и технике, зато охотно отчитывается об армянских потерях, подчас озвучивая слишком уж заоблачные цифры. Армянская сторона свои людские потери не скрывает, но не склонна афишировать потери в технике. К примеру, по армянским данным, Азербайджан за месяц потерял около 6700 военнослужащих убитыми, у Армении и Карабаха, по данным за 26 октября, 974 погибших. Цифры при этом с обеих сторон могут возрасти, учитывая, что тела многих солдат все еще остаются на поле боя.

Несмотря на печальную статистику, кровопролитие пока не прекращается. Трижды — 10, 17 и 25 октября — страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ объявляли о достижении гуманитарного перемирия.

Минская группа ОБСЕ не оставляет попыток примирить противников. В четверг, 29 октября, сопредседатели встретятся в Женеве с главами МИД Армении и Азербайджана. 

За месяц контрнаступательной операции, начатой Армией Азербайджана 27 сентября, освобождены четыре города, три поселка и 166 сел, включая административные центры Физули, Джебраил, Зангелан, Губатлы и Гадрут.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт разгорелся в 1988 году с открытых притязаний армян на исконные земли Азербайджана и провокаций на этнической почве.

Армения и Азербайджан называют регион своим. Баку требует возвращения оккупированных Арменией территорий, готов к максимальной автономии Нагорного Карабаха в своем составе. Ереван же считает непризнанную Нагорно-Карабахскую Республика своей.

Сегодня утром, 27 октября в сети появилось видео освобождения города Губадлы, который 27 лет был в оккупации Армении.

Также, "Телеграф" писал о том, что азербайджанская армия подобралась впритык к столице НКР.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Война, Конфликт, Боевые действия, Месяц, Арцах.

Автор:

Телеграф
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