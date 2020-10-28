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Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле Шуши: что там происходит (видео)

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле Шуши: что там происходит (видео)
09:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Государственная служба по ЧС в Нагорном Карабахе сообщила об обстреле азербайджанскими вооруженными силами города Шуши. Ночью азербайджанской артиллерией вновь был обстрелян город Шуши. Разрушенная в результате обстрела городская больница, всё равно продолжает принимать пациентов.

 

Тем временем военный эксперт Александр Коваленко заявляет, что он так и не увидел на опубликованном в сети видео последствий обстрела.

Напомним, 8 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли авиаудары по собору Святого Спасителя Казанчецоц в центре "культурной столицы" Арцаха - городе Шуши - и нанесли значительный ущерб. Во время первого удара женщины и дети находились в подвале церкви. Во время второго удара присутствовали местные и иностранные журналисты, трое из которых были ранены. 

С 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули бои. Азербайджан обстрелял мирные города и села Карабаха. В результате боевых ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения в Карабахе. Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 

США объявили об установленном перемирии в Карабахе с 08:00 утра 26 октября.

Напомним, это уже третья попытка прекратить огонь.  Первая договорённость была достигнута 9 октября в Москве, перемирие должно было вступить в силу с полудня 10 октября, чтобы позволить сторонам обменяться пленными и телами погибших. Однако, обе стороны снова продолжили боевые действия в отношении друг друга и после достигнутых договорённостей. Вторая инициатива от Парижа, но и 18 октября огонь не был прекращен. Третья договоренность достигнута в Вашингтоне, однако и она была нарушена. Речь идёт не о новом соглашении о перемирии, а о реализации договоренности о прекращении огня, достигнутой 9 октября в Москве.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, НКР, Арцах, Шуша.

Автор:

Телеграф
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