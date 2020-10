Война за Карабах: стороны конфликта обменялись обвинениями в обстреле мирного населения

В Нагорном Карабахе уже месяц продолжаются бои.

27 октября пресс-служба ведомства по чрезвычайным ситуациям непризнанной "НКР" обвинила Азербайджан в обстреле города Бердзор (Лачин) Кашатагского (Лачинского) района и город Мартуни (Ходжавенд), там заявили, что вследствие удара многие строения были разрушены.

Также сообщается, что под удар попало село Ннги (Чемийет) Мартунинского района, где пострадали трое мирных жителей.

Впрочем, Минобороны Азербайджана эту информацию отрицает.

"Распространенная армянской прессой информация о якобы обстреле Азербайджанской Армией территории Ходжавенда и Лачина безосновательна и является ложью", - отмечает ведомство.

Ведомство также добавило, что 27 октября, около 16:00, вооруженные силы Армении обстреляли территорию Бардинского района из РСЗО "Смерч". По данным ведомства вследствие удара погибли мирные жители, также сообщается о ранениях у "многих мирных жителей".

Представитель президента Азербайджана Хикмет Хаджиев уточнил, что речь идет о четырех погибших и 13 раненных.

According to ANAMA Armenia used cluster Smerch missile against civilians in Barda. Use of cluster weapons against civilians is forbidden. 4 civilians, including 2 years old baby girl killed. 13 civilians wounded. Because of #cluster bomblets number of casualties quite big. pic.twitter.com/Uyg1ri2uyo

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 27, 2020