Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
Итоги 27 октября: ничья Шахтера, вспышка коронавируса в Офисе Зеленского и отмена уголовного наказания для коррупционеров
Итоги 27 октября: ничья Шахтера, вспышка коронавируса в Офисе Зеленского и отмена уголовного наказания для коррупционеров
Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Лига чемпионов: результаты матчей 27 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 27 октября

Война за Карабах: стороны конфликта обменялись обвинениями в обстреле мирного населения

Война за Карабах: стороны конфликта обменялись обвинениями в обстреле мирного населения
Обновлено 01:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Нагорном Карабахе уже месяц продолжаются бои. 

27 октября пресс-служба ведомства по чрезвычайным ситуациям непризнанной "НКР" обвинила Азербайджан в обстреле города Бердзор (Лачин) Кашатагского (Лачинского) района и город Мартуни (Ходжавенд), там заявили, что вследствие удара многие строения были разрушены. 

Также сообщается, что под удар попало село Ннги (Чемийет) Мартунинского района, где пострадали трое мирных жителей. 

Впрочем, Минобороны Азербайджана эту информацию отрицает. 

"Распространенная армянской прессой информация о якобы обстреле Азербайджанской Армией территории Ходжавенда и Лачина безосновательна и является ложью", - отмечает ведомство. 

Ведомство также добавило, что 27 октября, около 16:00, вооруженные силы Армении обстреляли территорию Бардинского района из РСЗО "Смерч". По данным ведомства вследствие удара погибли мирные жители, также сообщается о ранениях у "многих мирных жителей".

Представитель президента Азербайджана Хикмет Хаджиев уточнил, что речь идет о четырех погибших и 13 раненных. 

На эту информацию отреагировала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Она заявила, что ни армия Армении, ни "НКР" огонь не открывали. 

Карта расположения вооруженных сил выглядит следующим образом. 

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 октября азербайджанские войска объявили о взятии города Губадлы, находящегося в пяти километрах от границы с Арменией. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
02 Итальянец убил свою жену украинку молотком, пока она спала: подробности трагедии
03 В России загадочно погиб соратник покончившего с собой активиста «Тесака»
04 КТ увеличивает риск развития рака: Супрун об опасности «популярного» метода выявления коронавируса
05 Навальный может стать президентом России: озвучен любопытный прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Война за Карабах: стороны конфликта обменялись обвинениями в обстреле мирного населения
Война за Карабах: стороны конфликта обменялись обвинениями в обстреле мирного населения
В России загадочно погиб соратник покончившего с собой активиста «Тесака»
В России загадочно погиб соратник покончившего с собой активиста «Тесака»
В Кабмине объяснились по поводу передачи денег для онкобольных на ремонт дорог
В Кабмине объяснились по поводу передачи денег для онкобольных на ремонт дорог
Жена Виктора Павлика устроила откровенную фотосессию
Жена Виктора Павлика устроила откровенную фотосессию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь