Война за Карабах: войска Азербайджана заняли город в пяти километрах от границы с Арменией (Видео)

Армия Азербайджана освободила город Губадлы, который находится в 5 километрах от границы с Арменией на южном направлении.

На кадрах показанных Министерством обороны страны видно, как солдаты срывают флаг Армении с административного здания и поднимают азербайджанский.

Также видеоряд демонстрирует несколько городских зданий, на которых не заметно очевидных разрушений или повреждений.

Оборонное ведомство Армении подтвердило факт взятия города силами Азербайджана. Об этом представитель Минобороны Арцрун Ованнисян заявил на брифинге 26 октября.

"К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Губадлы и продвинуться по некоторым направлениям", - сказал он, добавив, что боевые действия продолжаются в некоторых селах.

"Да, противник на некоторых участках добился успеха, да, они подошли к воротам Сюника, но ситуация не экстремальная", - сказал Ованнисян.

Основатель информационного агентства Editor.az Фарид Шахбазлы в своем Фейсбук обнародовал свежие карты ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее 26 октября вооруженные силы Азербайджана объявили о взятии под контроль села Падар в Губадлинском районе и предоставили видео с места.