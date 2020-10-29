Обстрелы не утихают, Красный Крест понес потери: что сейчас происходит в Карабахе (карта)

В Нагорном Карабахе продолжаются активные боевые действия в ряде районов. И Баку, и Ереван сообщают о нанесении ударов противником, в том числе по городам.

По данным Минобороны Азербайджана, бои в течение суток шли в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях. Атаки армянских военных были пресечены, уточняют в ведомстве и добавляют, что на различных направлениях было уничтожено 2 танка противника, 2 «Града», 14 различных видов пушек, нескольких опорных пунктов и 6 автомобилей.

Утром четверга, 29 октября ВС Армении обстреляли Геранбойский и Тертерский районы Азербайджана.

Также в Красном Кресте сообщают, что при обстреле азербайджанского города Барды, погиб 39-летний доброволец, который доставлял гуманитарную помощь жителям. В четверг, 29 октября, Барды и Тертер, подвергшиеся ракетному обстрелу, посетят представители зарубежных СМИ и дипломатического корпуса.

Армянская сторона сообщает, что армия обороны Нагорного Карабаха накануне уничтожила беспилотник Bayraktar вооруженных сил Азербайджана.

Также здесь отмечают, что после полуночи и рано утром 29 октября продолжался точечный обстрел населенных пунктов. В частности, азербайджанские подразделения ВС Турции из РСЗО "Смерч" нанесли удары по Степанакерту и Шуши. Есть пострадавшие.

"Степанакерт бомбят с самого утра. Уже никто не считает удары. Около десятка прилетов", - уточняется в одном из сообщений.

Как сообщалось ранее, Азербайджанские СМИ активно публикуют видео обстрела и заявляют о ликвидации министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Джалала Арутюняна. В Карабахе заявляют, что он всего лишь ранен.