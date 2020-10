Обстрелы Барды и Степанакерта: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями (фото, видео)

В Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. В среду 28 октября, Армения и Азербайджан нанесли удары по Степанакерту и Барде.

Обе стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Обстрел азербайджанского города Барда

"Вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, 28 октября подвергли ракетному обстрелу город Барда из РСЗО "Смерч", - говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджанской республики.

Также нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.

Число погибших в результате ракетного удара по городу Барда выросло до 21 человека, число раненых превысило 70, информируют в генеральной прокуратуре Азербайджана.

Видео с последствиями обстрела (кадры 18+):

Удар по Степанакерту

В Твиттере "Уполномоченного по правам человека в Арцахе / Карабахе" сообщили, что 28 октября Вооруженные силы Азербайджана нанесли более 15 ударов по разным частям столицы Степанакерта и Шуши.

Удары наносились даже по Центру здоровья матери и ребенка в Степанакерте, а также по некоторым жилым и общественным объектам.

Фото последствий обстрелов:

