Разрушенные ракетами Степанакерт и Шуши показали на фото

28 октября все еще не утихают военные действия в Нагорном Карабахе, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз обстреляли населенные пункты Арцаха, ими оказались Степанакерт и Шуши.

Об этом сообщили в Госслужбе по Чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

Удар по Шуши

В полдень военная авиация нанесла ракетные удары также по городу Шуши, из-за чего погиб один мирный житель, а двое получили ранения.

В городе есть многочисленные разрушения, в том числе полностью разрушен жилой дом, частично повреждена школа им. Х. Абовяна.

В Телеграм-канале Karabakh Records поделились кадрами последствий обстрелов:

Обстрел Степанакерта

28 октября Вооруженные силы Азербайджана обстреляляли Центр здоровья матери и ребенка, также пострадали объекты гражданской инфраструктуры и объекты общественного и хозяйственного значения.

На фото видны многочисленные разрушения:

В Степанакерте поврежден целый жилой квартал. Удар был нанесен при помощи военной авиации. В результате бомбардировок повреждены и полностью разрушены жилые дома, автомобили.

Кадры из обстрелянного сегодня ракетами города:

Стоит также напомнить, что в среду 28 октября, Армения и Азербайджан нанесли удары по Степанакерту и Барде.