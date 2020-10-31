Армения попросила помощи Путина на фоне ожесточения боев в Карабахе

Премьер-министр Армении направил письмо президенту России в связи с тем, что боевые действия за Нагорный Карабах приближены к границе Армении и уже имевшие место факты посягательств на территорию государства.

Об этом стало известно утром 31 октября.

"В письме он обратился за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности основываясь на союзнических отношений между Арменией и Россией и статье 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года", - говорится в сообщении МИД Армении.

Тем временем в Арцахе сообщают о новых обстрелах Степанакерта.

"На сей раз мишенью азербайджанских сил стал центральный рынок Степанакерта. Разрушена часть инфраструктуры общественного значения, населению причинен большой материальный ущерб", - сообщает Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.







Ранее сообщалось, что российские военные развернули лагерь на границе Армении с так называемой "Нагорно-Карабахской республикой".