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Нагорный Карабах бомбят запрещенным оружием: пропагандисты Кремля приплели к обстрелу Украину

Нагорный Карабах бомбят запрещенным оружием: пропагандисты Кремля приплели к обстрелу Украину
Обновлено 07:57 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Война за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном продолжается. В регионе заметили применение запрещенных мин.

Как утверждает Telegram-канал WarGonzo, сбежавшего из Нагорного Карабаха Семена Пегова, это делают ВС Азербайджана.

Пегов отмечает, что не исключено, что боеприпасы поставляются в Баку из Киева - грузовые рейсы летают по этому маршруту чуть ли ни ежедневно. 

В Армении информацию о действиях Азербайджана подтвердили, об участии Украины - ни слова.

"Азербайджан использует боеприпасы, как показывают данные на этот момент, с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями", - сообщил защитник прав человека страны.

В Баку признались, что граждане Азербайджана сами просятся воевать против Армении

В свою очередь Баку опроверг данные заявления. Там заверили, что на вооружении армии Азербайджана нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов.

"Распространяя подобные необоснованные сообщения, Армения стремится скрыть свои военные преступления против мирного азербайджанского населения", - заявили в Минобороны Азербайджана.

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Украина, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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