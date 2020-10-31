Нагорный Карабах бомбят запрещенным оружием: пропагандисты Кремля приплели к обстрелу Украину

Война за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном продолжается. В регионе заметили применение запрещенных мин.

Как утверждает Telegram-канал WarGonzo, сбежавшего из Нагорного Карабаха Семена Пегова, это делают ВС Азербайджана.

Пегов отмечает, что не исключено, что боеприпасы поставляются в Баку из Киева - грузовые рейсы летают по этому маршруту чуть ли ни ежедневно.

В Армении информацию о действиях Азербайджана подтвердили, об участии Украины - ни слова.

"Азербайджан использует боеприпасы, как показывают данные на этот момент, с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями", - сообщил защитник прав человека страны.

В свою очередь Баку опроверг данные заявления. Там заверили, что на вооружении армии Азербайджана нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов.

"Распространяя подобные необоснованные сообщения, Армения стремится скрыть свои военные преступления против мирного азербайджанского населения", - заявили в Минобороны Азербайджана.