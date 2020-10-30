В Баку признались, что граждане Азербайджана сами просятся воевать против Армении

Война за Нагорный Карабах среди граждан Азербайджана получила название "отечественная", а на фоне всеобщей эйфории наблюдаются очереди в военкоматы.

Об этом "Телеграфу" рассказал житель Баку Нурлан Шихалиев.

"Я часто слышу от своих друзей и знакомых фразы: "Слава Богу, меня призвали, с завтрашнего дня я буду в рядах армии и защищать свою родину". Перед военкоматами собираются люди и на высоком боевом духе отправляются на войну. Я знаю матерей, которые поддерживают решение единственного сына вступить в армию. Как вы знаете, в Азербайджане проживают много народов и добровольцами в армию записываются люди разных национальностей - и русские, и евреи", - сказал он, отметив, что многие из этих людей ежедневно молятся о том, чтобы их призвали в армию.

Шихалиев также отметил, что у Азербайджана имеется стотысячная армия, помимо этого была объявлена частичная мобилизация. На данный момент в объявлении всеобщей мобилизации потребности нет.

"Мы рассматриваем эту войну как справедливую войну, потому что она должна положить конец оккупации, многолетнему горю и страданию народа", - добавил он.

О том, какое настроение царит среди жителей Азербайджана, читайте в материале "Телеграфа": Проблемы с интернетом и всеобщая эйфория: что происходит в Баку на фоне войны за Нагорный Карабах.