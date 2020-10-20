Российский пропагандист Пегов сбежал из Карабаха после того, как Азербайджан завел на него уголовное дело

В Азербайджане завели уголовное дело на российского журналиста Семена Пегова, после чего он сбежал в Хабаровск.

В отношении российского журналиста, автора проекта WarGonzo Семена Пегова, который работал на Донбассе и поддерживал боевиков, генеральная прокуратура Азербайджана завела уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ролики журналиста "призывают к нарушению территориальной целостности Азербайджана".

После этого стало известно, что Пегов сбежал в Хабаровск.

Напомним, в начале месяца среди последователей идеологии "русского мира" разгорелся скандал после того, как Telegram-канал War Gonzo обнародовал информацию о тысячах добровольцев, которые готовы ехать воевать за Нагорный Карабах.