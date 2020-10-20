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Российский пропагандист Пегов сбежал из Карабаха после того, как Азербайджан завел на него уголовное дело

Российский пропагандист Пегов сбежал из Карабаха после того, как Азербайджан завел на него уголовное дело
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Азербайджане завели уголовное дело на российского журналиста Семена Пегова, после чего он сбежал в Хабаровск.

В отношении российского журналиста, автора проекта WarGonzo Семена Пегова, который работал на Донбассе и поддерживал боевиков, генеральная прокуратура Азербайджана завела уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ролики журналиста "призывают к нарушению территориальной целостности Азербайджана".

После этого стало известно, что Пегов сбежал в Хабаровск.

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Напомним, в начале месяца среди последователей идеологии "русского мира" разгорелся скандал после того, как Telegram-канал War Gonzo обнародовал информацию о тысячах добровольцев, которые готовы ехать воевать за Нагорный Карабах.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Семен Пегов.

Автор:

Телеграф
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