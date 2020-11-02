Карабах постепенно переходит под контроль Азербайджана: Алиев объявил о новых победах

В Карабахе все еще не утихают военные действия. Но постепенно все больше территорий переходят под контроль Азербайджана. Таким образом 2 ноября азербайджанские войска освободили от оккупации около десяти населенных пунктов.
Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Твиттере.
По его словам были освобождены:
села Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!
— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 2, 2020
Также в сети появилось видео уничтожения четырех РСЗО БМ-21 "Град" ВС Армении.
Карта ситуации в Нагорном Карабахе на 1 ноября 2020 года:
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