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Понедельник, 02.11.2020
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Карабах постепенно переходит под контроль Азербайджана: Алиев объявил о новых победах

Карабах постепенно переходит под контроль Азербайджана: Алиев объявил о новых победах
15:09 Сегодня Телеграф Фото: facebook - wwwmodgovaz

В Карабахе все еще не утихают военные действия. Но постепенно все больше территорий переходят под контроль Азербайджана. Таким образом 2 ноября азербайджанские войска освободили от оккупации около десяти населенных пунктов.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Твиттере.

По его словам были освобождены:

  • села Чапран, Хаджи Исаглы, Гоша Булаг Джебраильского района,
  • села Дере Гилятаг, Беюк Гилятаг Зангиланского района,
  • села Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района.

Также в сети появилось видео уничтожения четырех РСЗО БМ-21 "Град" ВС Армении.

Карта ситуации в Нагорном Карабахе на 1 ноября 2020 года:

Карабах

Читайте также в материале "Телеграф": Почему США раздумывают над введением в Нагорный Карабах миротворцев из скандинавских стран. 

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Азербайджан, Карабах, Война.

Автор:

Телеграф
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