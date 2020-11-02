Карабах постепенно переходит под контроль Азербайджана: Алиев объявил о новых победах

В Карабахе все еще не утихают военные действия. Но постепенно все больше территорий переходят под контроль Азербайджана. Таким образом 2 ноября азербайджанские войска освободили от оккупации около десяти населенных пунктов.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Твиттере.

По его словам были освобождены:

села Чапран, Хаджи Исаглы, Гоша Булаг Джебраильского района,

села Дере Гилятаг, Беюк Гилятаг Зангиланского района,

села Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района.

села Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 2, 2020

Также в сети появилось видео уничтожения четырех РСЗО БМ-21 "Град" ВС Армении.

Карта ситуации в Нагорном Карабахе на 1 ноября 2020 года:

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