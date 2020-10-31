США хотят ввести в Карабах скандинавских миротворцев

В США раздумывают над введением в Нагорный Карабах миротворцев из скандинавских стран.

Об этом рассказал помощник Трампа по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен, чьи слова приводит ТАСС.

О'Брайен считает, что введение миротворческой миссии Турции будет являться неудачной инициативой, как для США, так и для Армении.

"Мы считаем, что обеим странам следует согласиться (Турции и Армении, - ред.) на размещение скандинавских миротворцев", - сказал он.

Также он считает, что без участия иностранных миротворцев и международных наблюдателей реальное прекращение огня будет "трудно представить".

"Любого рода вооруженные миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе Соединенные Штаты и соседние страны", - считает О'Брайен.

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