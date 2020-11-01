Армения близка к потере Карабаха: карта боев и последние новости

Война за Нагорный Карабах не прекращается. Азербайджанская армия продолжает наступать на Лачин и Шушу, и вышла на ближние подступы. Для Армении это означает очень скорый полный разгром

Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов.

"Весь этот ключевой район уже в зоне поражения азербайджанской артиллерии", - пишет он.

Потери Армении:

10 радаров ПВО раннего обнаружения и наведения зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-125;

Станция РЭБ Репеллент;

22 пусковых установки ЗРК С-300, Оса, Стрела-10;

Станция постановки помех УКВ-связи Пирамида-1;

1 оперативно-тактический ракетный комплекс Эльбрус;

67 реактивных систем залпового огня (в том числе 4 из 6 300 мм РСЗО БМ-30 Смерч);

138 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий (из 38 САУ, заявленных перед войной, потеряно 16);

177 танков и 4 БТС (перед войной российские СМИ указывали наличие 277 Т-72 в Армении);

79 единиц легкой бронетехники;

около 400 различных автомашин.

Оценив боевые потери Еревана, журналист сделал вывод, что в Карабахе было уничтожено большую часть боевой техники армян.

Потери Азербайджана:

25 танков и 1 ИМР;

35 единиц легкой бронетехники;

20 автомашин;

24 дрона, в том числе главная проблема Армении - Байрактар ТБ-2.

Эксперт отмечает, что если в ближайшее время "не будет совершено чудо и армяне не организуют в районе Шуши ПВО - шансов на длительное сопротивление на трассе Шуша-Лачин нет".

"Выбить азербайджанцев из гор у армян нет сил - любой крупный контрудар Байрактары расстреляют, да и потери в пехоте и артиллерийских расчетах невосполнимые", - считает журналист.

Также он прогнозирует новый прорыв азербайджанцев: "Азербайджан устроит выход на прямую наводку в любом месте магистрали - и тогда Карабах армянской армии придется оставлять".

Бутусов считает, что обстановка в Карабахе для Армении выглядит все также безнадежно.

"Война проиграна, однако с поразительным упорством армянская армия продолжает сопротивление. Пользуясь этим, руководство Армении прилагает усилия, чтобы остановить войну дипломатическими методами, и заручилось поддержкой не только России, но и Франции и даже более явное сочувствие со стороны США", - пишет он.