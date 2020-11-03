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Война в Карабахе не утихает: появились новые видео боев

Война в Карабахе не утихает: появились новые видео боев
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Противостояние Баку и Еревана в Нагорном Карабахе продолжается. ВС Азербайджана уничтожили армянскую разведывательно-диверсионную группу в направлении Зангилана. Об этом сообщается в официальной странице Минобороны АР в Facebook.

"2 ноября на государственной границе с Арменией в направлении Зангиланского района Азербайджанской Республики была пресечена очередная провокация противника", - говорится в сообщении.

В результате армянские военные были вынуждены отступить, оставив боевые потери и оружие.

Баку показал видео уничтожения зенитно-ракетный комплекс противника "КУБ", расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района).

На еще одном ролике показали, процесс уничтожения живой силы противника, находящейся в пункте постоянной дислокации, окопах и на огневых позициях.

Карты боевых действий 3 ноября: 

В Армении заявляют об обстреле из города и показали кадры последствий

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщает о применении Азербайджаном нового типа боеприпасов, запрещенного международными конвенциями.

Тем временем в Минобороны Азербайджана отреагировали на информацию армянских СМИ об уничтожении колонн азербайджанских спецназовцев в направлении села Тагавард Ходжавендского района.

"Армянская сторона вынуждена каждый раз выдумывать новую ложь с целью скрыть свои потери", - отметили в ведомстве. Они отмечают, что распространяемые слухи "безосновательны и являются очередным вымыслом противника".

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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