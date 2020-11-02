В Армении заявляют об обстреле из города и показали кадры последствий

Конфликт в Нагорном Карабахе не прекращается до сих пор. Военные силы Азербайджана обстреляли село Давид Бек на территории Республики Армения. Хотя официального подтверждения, что это Азербайджан пока не давалось.

Об этом сообщили в Телеграм канале KarabakhRecords.

По предварительным, непроверенным данным, погиб один местный житель.

Также в результате обстрела с азербайджанской стороны в селе Давид-Бек два жителя получили ранения.

Очевидцы поделились видео кадрами с места обстрела.

Детали инцидента, а также количество пострадавших и жертв уточняются специалистами.

Стоит напомнить, что по состоянию на 2 ноября азербайджанские войска освободили от оккупации около десяти населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

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