В Армении заявляют об обстреле из города и показали кадры последствий

Конфликт в Нагорном Карабахе не прекращается до сих пор. Военные силы Азербайджана обстреляли село Давид Бек на территории Республики Армения. Хотя официального подтверждения, что это Азербайджан пока не давалось.
Об этом сообщили в Телеграм канале KarabakhRecords.
По предварительным, непроверенным данным, погиб один местный житель.
Также в результате обстрела с азербайджанской стороны в селе Давид-Бек два жителя получили ранения.
Очевидцы поделились видео кадрами с места обстрела.
Детали инцидента, а также количество пострадавших и жертв уточняются специалистами.
Стоит напомнить, что по состоянию на 2 ноября азербайджанские войска освободили от оккупации около десяти населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Читайте также в материале "Телеграф": Заместитель командующего армией обороны Карабаха, погиб во время сражения.