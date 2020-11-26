Путинские "миротворцы" в Карабахе вмиг могут стать оккупантами: на Западе выступили с предупреждением

Из-за отсутствия четких границ для российского миротворческого контингента, который будет включать в себя почти 2000 солдат и отказа участия в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе Франции и США, а также Минской группы, есть вероятность перевоплощения миротворческой миссии в оккупационную власть в регионе.

Такую точку зрения в статье, опубликованной на сайте британского аналитического центра The Chatham House, высказал аналитик Лоуренс Броерс.

"Без стратегии ухода миротворческие силы вскоре начинают выглядеть как оккупационные силы", - написал эксперт, отметив, что стратегии выхода зависят от твердых соглашений и приверженности новым видам политики, а "этого нет в армяно-азербайджанском контексте".

По его словам, наличие российской миротворческой миссии, которая пробудет в спорном регионе ближайшие 5 лет, "действительно спасает жизни прямо сейчас" за исключением одного "но".

"Это чрезвычайно тонкое соглашение не обеспечивает мира в долгосрочной перспективе", - уверен аналитик.

Как сообщал "Телеграф", на границе Армении с Нагорным Карабахом российские военные развернули лагерь. В этом конфликте обещал в ходе выступления на дебатах разобраться и президент США Дональд Трамп, назвав его "легким случаем".