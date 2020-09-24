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Фокин спасает рейтинг Зеленского: сделано неожиданное заявление

Фокин спасает рейтинг Зеленского: сделано неожиданное заявление
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Отметившиеся рядом скандальных заявлений Сергей Сивохо и Витольд Фокин могут помочь Владимиру Зеленскому в борьбе за голоса избирателей юго-востока Украины. Такую точку зрения в интервью «Телеграфу» озвучил координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

«Периодическое появление персонажей типа Сивохо и Фокина (в данном случае обсуждаем явление, а не конкретные личности, - Ю.К.) как полуофициальных спикеров нынешней власти, скорее всего, обусловлено работой на дезориентированную российской пропагандой электоральную часть аудитории. Как на президентских и парламентских, так и на предстоящих местных выборах партия власти имеет надежды на получение голосов этих людей», - отметил он.

При этом Карин не исключает, что подходы к информационной работе с пророссийски настроенной частью населения радикально изменятся. Это может произойти после выборов и «приходу к окончательному пониманию того, что тактика задабривания агрессора бесперспективна».

Ранее сообщалось, что заместитель представителя украинской стороны в ТКГ Витольд Фокин в понедельник, 21 сентября, заявил о возможности формирования на оккупированных территориях Донбасса международного правительства на переходный период.

Полный текст интервью с Юрием Кариным читайте на сайте «Телеграф» в ближайшие дни.

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Украина, Владимир Зеленский, Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
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