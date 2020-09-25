Фокина бросили "на амбразуру": как Зеленский спасает свой рейтинг и в чем риски для Украины

Полная амнистия на Донбассе, закрепление за регионом особого статуса и прямые переговоры с боевиками. Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин периодически озвучивает предложения, созвучные с позицией Кремля. Означает ли это, что Банковая готова к уступкам по Донбассу? Существует ли угроза реванша пророссийских сил в Украине? Об этом и не только "Телеграфу" рассказал военный обозреватель, руководитель группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

- Фокина называют новым Сивохо, он то и дело озвучивает пророссийские заявления, подводя общество к мысли, что "не все так однозначно", Россия там вовсе ни при чем, а у нас гражданская война. На пару с Кравчуком Фокин проверяет готовность украинцев идти на уступки перед Кремлем. При этом Кучма, находясь на посту представителя в ТКГ, подобных заявлений не делал. Что изменилось в риторике Киева, и главное - зачем Зеленскому подобные персонажи?

Периодическое появление персонажей типа Сивохо и Фокина (в данном случае обсуждаем явление, а не конкретные личности. - Ю.К.) как полуофициальных спикеров нынешней власти, скорее всего, обусловлено работой на дезориентированную российской пропагандой электоральную аудиторию. Как на президентских и парламентских, так и на предстоящих местных выборах партия власти имеет надежды на получение голосов этих людей.

Выступление президента Зеленского на Генассамблее ООН, в частности о размещении в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию пропаганде и дезинформации, вселяет надежду, что по окончанию электоральных процессов и приходу к окончательному пониманию того, что тактика задабривания агрессора бесперспективна, подходы к информационной работе с этой частью населения Украины будут радикально изменены. Хотя, после полутора лет ретрансляции нарративов Кремля от «братских народов» и «гражданской войны» до обезличивания агрессора сделать это будет тяжело.

- На фоне падения рейтинга Зеленского, какова вероятность предоставления особого статуса ОРДЛО с всеобщей амнистией, как за это ратует Фокин?

Здесь, наверное, важно слышать не то, за что ратует Фокин. А что говорят государственные служащие. Особого статуса для ОРДЛО и выборов там не будет. По крайней мере, пока.

Однако, возвращаясь к рейтингам, наблюдается переход определенной части избирателей от «Слуги народа» к «ОПЗЖ», что грозит реваншем. Приход к власти именно российской агентуры, что собственно и является лучшим сценарием для Кремля, как раз и делает возможным все то, за что и ратуют известные товарищи. Естественно такие решения приведут к серьезным протестным движениям внутри страны, но и это вписывается в сценарий по возвращению Украины под влияние РФ. По примеру разыгранной кремлевской карты в той же Беларуси…

Что касается падения рейтинга нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа», то немаловажную роль в этом сыграла и играет именно РФ. Чего только стоит заявление главы МИД РФ, что при нынешнем главе государства Украина Россия не надеется на мир.

- Идея с миротворцами вовсе не новая, однако ее время от времени вынимают из рукава как еще один сценарий выхода из ситуации. Насколько реально появление миротворцев ООН на Донбассе и в каком формате? (граница или линия разграничения). В какие сроки после появления миротворцев возможно проведение выборов в ОРДЛО? Можем ли мы в результате прийти к совместному патрулированию оккупированной территории?

На данном этапе российской гибридной агрессии против Украины говорить о введении миротворческого контингента преждевременно. Во-первых, отсутствуют политические договоренности и условия для введения миротворцев. Во-вторых, оккупанта полностью устраивает положение дел на украинском фронте. Удачно «раскачивается» политическая ситуация внутри страны, появился отличный шанс прихода к власти в Украине российской пятой колонны. Несомненный плюс Кремля, благодаря которому РФ надеется получить от Украины разнообразные уступки – это шантаж украинской власти «перемирием» и манипуляциями с процессом обмена пленными. Очень чувствительными, особенно перед очередными выборами, темами для нынешнего хозяина Банковой.

О допустимом для нас формате миротворческой миссии, когда войска ООН будут стоять на украинско-российской границе и в их составе не будет национальных контингентов из стран-сателлитов РФ, можно будет говорить лишь после изменения такого выгодного положения дел для РФ и принуждения ее к миру.

- И один вопрос по военной тематике. Согласие Киева на посещение врагом в лице российского генерала позиций ВСУ вблизи поселка Шумы, вероятно, открыло ящик Пандоры. Это неприкрытый шантаж, после которого нашим военным на передовой якобы запретили открывать даже ответный огонь. Как далеко это может зайти и что в этой ситуации должны делать ВСУ, чья задача как раз и состоит в том, чтобы защищать украинскую землю от вражеской агрессии?

Ящик Пандоры открыть не получилось. Хотя при удовлетворении всех хотелок российской стороны последствия были бы для нас очень негативными. От деморализации армии и до прецедента с легализацией кремлевских марионеток в качестве стороны переговоров, в случае подписания каких-либо документов по итогам так называемой инспекции. Плюс дискредитация СММ ОБСЕ, ранее заявлявшей об отсутствии каких-либо нарушений на позициях ВСУ.

О каких-либо теоретических плюсах от демонстрации готовности идти на компромиссы ради мира или получения зеркального доступа на позиции оккупантов, где нарушения фиксируются десятками, при описанных выше минусах говорить, наверное, неразумно. Опять же, договариваться о чем-то с россиянами бессмысленно. Доказано договоренностями при событиях в Дебальцево и Иловайске.

Ранее эксперт-международник Игорь Соловей рассказал "Телеграфу", что стоит за заявлением Фокина о формировании международного правительства в ОРДЛО.