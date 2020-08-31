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"Особый статус" для всего Донбасса: Аваков напомнил Фокину, что украинские солдаты гибнут за свою землю

"Особый статус" для всего Донбасса: Аваков напомнил Фокину, что украинские солдаты гибнут за свою землю
11:56 Сегодня Телеграф
Министр призвал помнить о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи украинских солдат.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявление первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии боевикам таким, что не отвечает национальным интересам. Министр также считает это заявление спекулятивным.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам министра, ни один украинский солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций.

"Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - заявил он.

Как известно, Фокин в интервью одному из украинских изданий заявил, что Украина должна предоставить Донбассу особый статус.

"И с той, и с той стороны были совершены много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса ", - заявил он.

Ранее Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области. "И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - заявил Витольд Фокин.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. 4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ. 18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.

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Донбасс, Арсен Аваков, ТКГ, Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
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