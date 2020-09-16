Эксперт: Обвал Рейтинга Зеленского ниже 30%, может сократить срок каденции политика

Политолог отмечает, что в случае сохранения негативной динамики, Зеленский может покинуть свой пост ранее оговоренной законом даты.

Согласно последним исследованиям общественного мнения, проведенным группой Рейтинг, уровень поддержки Владимира Зеленского составил 29%. Ниже его показателей в первом туре президентских выборов 2019 года. Тогда он набрал 30,24%.

Комментируя свежую социологию политический эксперт отмечает, что значительное снижение рейтинга президента связано с разочарованием избирателей и завышенными ожиданиями.

"Так называемая электоральная революция, благодаря которой Зеленскому во многом и удалось стать президентом, основывалась на общественном запросе на быстрые изменения. Но, на практике, Зеленскому и его команде не удалось изменить правила игры. К тому же в силу объективных и субъективных факторов жизни украинский в экономическом плане стало хуже. Не следует забывать и о ряде скандалов в окружении первого лица государства. Все эти факторы в сумме и понизили рейтинг до самого низкого личного показателя президента", - пояснил Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook.

"Самый высокий рейтинг в истории может стать приговором для самого Зеленского и сыграть злую шутку с гарантом. Увеличение народного недовольства прямо пропорционально неудачами, которые президент и его команда просто таки притягивают к себе, а главное - в Украину. Если этот круг не удастся разорвать, то, возможно, удержаться до конца каденции не получится. Только за первый год падения более чем на 40%. Если ситуацию не изменить, то рейтинг очень скоро станет отрицательным. А дальше никто никаких гарантий не даст", - резюмирует эксперт.

Напоследок Владимир Цыбулько рассказал, как снижение рейтинга президента повлияет на его политическую силу.

"Не стоит забывать и то, что рейтинг "Слуги Народа" привязан к личному рейтинга президента. Очередным подтверждением этому станут результаты его партии на местных. Где, от потрясающего успеха парламентской кампании не останется и следа", - спрогнозировал он.