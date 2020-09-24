Россия развязала войну в центре Европы: о чем говорил Зеленский на Генассамблее ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

За последний год Украина доказала, что действительно стремится к миру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нам удалось разблокировать диалог, мы восстановили встречи лидеров стран Нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц. А с 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной "тишины", - поделился он.

Говоря о дальнейших планах страны Зеленский назвал такие шаги:

вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий,

возвращение контроля над государственной границей

восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

"Вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где лишь доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции", - отметил глава государства.

"Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ - ред.). Это окончательно доказывает – механизмы образца 1945 года сегодня работают не до конца", - считает Зеленский.

Кроме того, Зеленский анонсировал до конца года вынесение на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Говоря о новой стратегии по деоккупации Крыма, президент заявил о создании новой международной площадки для обсуждения этого вопроса и предложил партнерам присоединиться к площадке.

Также Зеленский заявил о готовности организовать в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию информационной пропаганде и заверил, что Украина готова внести свой вклад в в борьбу с пандемией и кризисом.

В конце он поблагодарил ООН за огромный вклад в улучшение ситуации в Украине и пожелал его членам такого будущего, которого мы все хотим.