Кремль отказал Украине в проведении обмена в этом году

Новый обмен пленными между Россией и Украиной в этом году уже не состоится.

Об этом сообщает РБК.

Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует, - цитирует издание слова "главы" рабочей группы "ЛНР" по обмену Ольга Кобцева.

Речь, по ее словам, идет про якобы отсутствие договоренностей между российской и украинской стороной по процедуре снятия юридических претензий с тех, кого боевики хотели бы обменять. При этом, представительница боевиков не назвала количество пленных, которое хотели бы обменять представители самопровозглашенных республик.

"Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается", — пишет издание, ссылаясь на комментарий собеседника, близкого к офису президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а "там нет судей, и он не собирается".

Напоминаем, на Донбассе прошел очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.