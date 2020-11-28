Скачать
Суббота, 28.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 28 ноября: пожар в харьковском ТЦ, масса аварий и День памяти жертв Голодомора
Итоги 28 ноября: пожар в харьковском ТЦ, масса аварий и День памяти жертв Голодомора
Кремль отказал Украине в проведении обмена в этом году
Кремль отказал Украине в проведении обмена в этом году
Фаны Джонни Деппа собрали 1,5 миллиона подписей за то, чтобы убрать Эмбер Херд из "Аквамена-2"
Фаны Джонни Деппа собрали 1,5 миллиона подписей за то, чтобы убрать Эмбер Херд из "Аквамена-2"
Шахтер на последних минутах вырвал победу у Днепра-1 (видео)
Шахтер на последних минутах вырвал победу у Днепра-1 (видео)

Кремль отказал Украине в проведении обмена в этом году

Кремль отказал Украине в проведении обмена в этом году
Обновлено 20:50 Сегодня Телеграф

Новый обмен пленными между Россией и Украиной в этом году уже не состоится.

Об этом сообщает РБК.

 Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует, - цитирует издание слова "главы" рабочей группы "ЛНР" по обмену Ольга Кобцева.

Речь, по ее словам, идет про якобы отсутствие договоренностей между российской и украинской стороной по процедуре снятия юридических претензий с тех, кого боевики хотели бы обменять. При этом, представительница боевиков не назвала количество пленных, которое хотели бы обменять представители самопровозглашенных республик.

Зеленский: Мы будем рады обмену пленными одного на одного

"Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается", — пишет издание, ссылаясь на комментарий  собеседника, близкого к офису президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а "там нет судей, и он не собирается".

Напоминаем, на Донбассе прошел очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Обмен пленными, Жители ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Журналистка купила в магазине АТБ банку оливок, но внутри ее ждал неприятный сюрприз
02 Стало известно, как сделали фото Марадоны в гробу
03 Скандального фотографа Ктиторчука, подозреваемого в педофилии, арестовали
04 Непобедимый украинский супертяж избил поляка в стиле Кличко (видео)
05 Стрельба на Позняках переполошила Киев с самого утра: последствия попали на фото и видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Названы сроки возобновления строительства &quot;Северного потока-2&quot;
Названы сроки возобновления строительства "Северного потока-2"
Огонь сжирал все на пути: новое видео пожара в харьковском ТЦ, снятое очевидцем
Огонь сжирал все на пути: новое видео пожара в харьковском ТЦ, снятое очевидцем
Конфликт давно заморожен: в Украине объяснили перспективы освобождения Донбасса
Конфликт давно заморожен: в Украине объяснили перспективы освобождения Донбасса
Чем россияне так запуганы? Дмитрий Быков рассказал, почему в РФ никто не протестует против репрессий Путина
Чем россияне так запуганы? Дмитрий Быков рассказал, почему в РФ никто не протестует против репрессий Путина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь