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Зеленский допускает мобилизацию женщин на "большую войну" с Путиным

Зеленский допускает мобилизацию женщин на "большую войну" с Путиным
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский допускает мобилизацию женщин, если Россия нападет со стороны Крыма.

Об этом он сообщил во время своего интервью "Фокусу", 19 декабря.

По его словам, в случае нападения РФ ситуация будет не из лучших. "Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война", - отметил президент.

В то же время украинцы никуда не уйдут и все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. "Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Стоит напомнить, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в интервью призналась, в какую сторону поменялся ее муж за время президентства.

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Все по теме:

Украина, Россия, Владимир Путин, Мобилизация, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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