Для уволенного из СНБО генерала Кривоноса не нашли места в армии

Уволенного с должности заместителя секретаря СНБО генерала Сергея Кривоноса, уволили и из Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

"Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины ...Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю ... команда из Офиса Президента", - написал он.

По словам Кривоноса, армии он отдал в общей сложности 32 с половиной лет.

"Много это? Десятки мест службы, а еще больше мест обитания. Общежития, чужие съемные квартиры... Служба была интересной и нелегкой. В большинстве, слава Богу: на полигонах, лесах, горах, степях. Не на плацу!" – рассказал он.

Экс-генерал также отметил, что его увольнение - это начало нового этапа "борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и в государстве".

"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы ...." – резюмировал Кривонос.

Кто такой Сергей Кривонос?

В 2014 году Кривонос лично командовал обороной Краматорского аэродрома.

В том же году Кривоноса назначили начальником Управления специальных операций Генштаба ВСУ. Он и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО.