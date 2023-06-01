В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: карта

Вскоре дали отбой воздушной тревоги

После крайне тяжелой ночи для столицы из-за российских воздушных ударов, около 7:30 в четверг, 1 июня в Киеве и ряде областей была вновь объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КМВА и свидетельствуют данные карты тревог.

Жителей призывают идти в укрытия.

Мониторинговые группы сообщили об угрозе применения ОТРК/ЗРК с Северного направления и целях в направлении Киева. Однако вскоре они уточнили, что по состоянию на 7:38 целей в сторону столицы и других областей больше нет. Вероятно, это были фальш-цели. В то же время, людей призывают находится в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

UPD. Около 7.40 в восточных и южных областях дали отбой воздушной тревоги.

UPD 2. По состоянию на 7:52 — отбой воздушной тревоги в Киеве и области.

Об активности стратегических бомбардировщиков и морских ракетоносителей сообщений не поступало.

Как сообщал "Телеграф", в результате ночного удара россиян по Киеву в Деснянском районе погибли три человека, среди них 11-летний ребенок. Еще 10 человек пострадали, в том числе один ребенок. Было зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику. Здесь же обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери. Кроме того, в Днепровском районе столицы травмы в результате обстрела получили два человека.