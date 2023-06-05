Называл войну "освобождением": скандальные подробности об арестованном охраннике поликлиники в Киеве

Об охраннике поликлиники №3 появились неожиданные подробности

Охранник киевской поликлиники, который был взят под стражу из-за гибели людей, что не смогли попасть в укрытие во время ракетного обстрела, оказался фигурантом еще одного уголовного производства. Речь идет о пропаганде коммунистического режима.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, пишет УНН. По ее словам, на данный момент подозрение в этом производстве уже подписано.

Максимец отметила, что в деле также фигурирует супруга охранника и его несколько лиц. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц).

Так, в феврале 2023 года в Деснянскую прокуратуру столицы из СБУ были переданы материалы о деятельности на территории районы группы лиц, которые пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране под лозунгами восстановления УССР в составе СССР.

В ходе расследования выяснилось, что фигуранты относят себя к Киевской ячейке "Всесоюзное объединение избирателей народов СССР" (ВОИНР СССР). Они поддерживают идею восстановления СССР и присоединения Украины к россии. Также группа лиц относит себя к членам Украинского республиканского отделения Киевского городского комитета кредиторов СССР.

"В ходе досудебного расследования установлено, что координатором указанных организаций является жена подозреваемого охранника. Последняя, совместно с другими гражданами, которые позиционируют себя как представители организации ВОИНР СССР, имея задолженности по оплате коммунальных услуг, присылают претензии к коммунальным предприятиям о "навязывании" им коммунальных услуг при отсутствии их заказа, обосновывая незаконностью распада СССР и провозглашения независимости Украины", — рассказала Максимец.

При этом претензии коммунальным службам они присылали на бланках Всесоюзное объединение избирателей народов СССР/УССР, Украинское республиканское отделение СССР/УССР, Киевский городской комитет кредиторов СССР/УССР), на которых присутствовала символика коммунистического режима. На них были проставлены оттиски мокрой печати с изображением пятиконечной звезды в центре круга, которую обрамляет бывший герб СССР.

По словам Натальи Максимец, среди фамилий подписантов, которые распространяли запрещенную символику, была и фамилия охранника столичной поликлиники.

Опрошенные свидетели подтверждают, что мужчина действительно имел пророссийские взгляды и оправдывал вооруженную агрессию со стороны россии, называя это "освобождением".

У фигурантов были проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято значительный объем документов с символикой коммунистического режима. Максимец подчеркнула, что начало следственных действий планировалось на начало июня, однако случившаяся в столице трагедия заставила эти процессы ускорить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 июня во время очередного ракетного обстрела некоторые жители Деснянского района прибежали в поликлинику №3, чтобы переждать обстрел в укрытии. Однако двери в убежище им так никто и не открыл. Это в свою очередь привело к большой трагедии. В момент, когда люди находились у закрытых дверей укрытия, на то место упал осколок сбитой вражеской ракеты. В результате погибли 33-летняя женщина и 34-летняя мама с 11-летней дочерью. Руководителю поликлиники сообщили о подозрении в служебной халатности и оставлении в опасности и отправили его под домашний арест. Замдиректора суд также оставил под круглосуточным домашним арестом. А охранника взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

В то же время арест охранника вызвал волну споров в соцсетях, поскольку многие пользователи были возмущены тем, что за халатность чиновников должен отвечать простой украинцев. В комментариях люди заявляли, что за решеткой должны оказаться городская власть и владелец "закрытых дверей" той самой поликлиники.