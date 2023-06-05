Називав війну "визволенням": скандальні подробиці про заарештованого охоронця поліклініки у Києві

Про охоронця поліклініки №3 з’явилися несподівані подробиці

Охоронець київської поліклініки, якого було взято під варту через загибель людей, які не змогли потрапити в укриття під час ракетного обстрілу, виявився фігурантом ще одного кримінального провадження. Йдеться про пропаганду комуністичного режиму.

Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, пише УНН. За її словами, наразі підозра у цьому виробництві вже підписана.

Максимець зазначила, що у справі також фігурує дружина охоронця та його кілька осіб. Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, розповсюдження комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб).

Так, у лютому 2023 року до Деснянської прокуратури столиці із СБУ було передано матеріали про діяльність на території районів групи осіб, які намагаються дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні під гаслами відновлення УРСР у складі СРСР.

У ході розслідування з’ясувалося, що фігуранти відносять себе до Київського осередку "Всесоюзне об’єднання виборців народів СРСР" (ВОВНР СРСР). Вони підтримують ідею відновлення СРСР та приєднання України до росії. Також група осіб належить до членів Українського республіканського відділення Київського міського комітету кредиторів СРСР.

"Під час досудового розслідування встановлено, що координатором зазначених організацій є дружина підозрюваного охоронця. Остання, спільно з іншими громадянами, які позиціонують себе як представники організації ВОВНР СРСР, маючи заборгованості з оплати комунальних послуг, надсилають претензії до комунальних підприємств щодо "нав’язування" ним комунальних послуг за відсутності їх замовлення, обґрунтовуючи незаконністю розпаду СРСР та проголошення незалежності України", — розповіла Максимець.

При цьому претензії до комунальних служб вони надсилали на бланках "Всесоюзного об’єднання виборців народів СРСР/УРСР", Українського республіканського відділення СРСР/УРСР, Київського міського комітету кредиторів СРСР/УРСР), на яких була присутня символіка комуністичного режиму. На них були проставлені відбитки мокрого друку із зображенням п’ятикутної зірки у центрі кола, яку обрамляє колишній герб СРСР.

За словами Наталії Максимець, серед прізвищ підписантів, які розповсюджували заборонену символіку, було і прізвище охоронця столичної поліклініки.

Опитані свідки підтверджують, що чоловік справді мав проросійські погляди та виправдовував збройну агресію з боку росії, називаючи це "визволенням".

У фігурантів були проведені обшуки, під час яких виявлено та вилучено значний обсяг документів із символікою комуністичного режиму. Максимець підкреслила, що початок слідчих дій планувався на початок червня, проте трагедія, що сталася в столиці, змусила ці процеси прискорити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 1 червня під час чергового ракетного обстрілу деякі жителі Деснянського району прибігли до поліклініки №3, щоб перечекати обстріл в укритті. Проте двері у притулку їм так ніхто й не відчинив. Це своєю чергою призвело до великої трагедії. У момент, коли люди знаходилися біля зачинених дверей укриття, на те місце впав уламок збитої ворожої ракети. В результаті загинули 33-річна жінка та 34-річна мама з 11-річною дочкою. Керівнику поліклініки повідомили про підозру у службовій недбалості та залишення в небезпеці та відправили його під домашній арешт. Заступник директора суд також залишив під цілодобовим домашнім арештом. А охоронця взяли під варту два місяці без права внесення застави.

Водночас арешт охоронця викликав хвилю суперечок у соцмережах, оскільки багато користувачів були обурені тим, що за недбалість чиновників має відповідати простий українець. У коментарях люди заявляли, що за ґратами мають опинитися міська влада та власник "закритих дверей" тієї самої поліклініки.